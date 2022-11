39ème randonnée de la Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

39ème randonnée de la Nère Aubigny-sur-Nère, 11 décembre 2022, Aubigny-sur-Nère. 39ème randonnée de la Nère

Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère Cher

2022-12-11 06:00:00 – 2022-12-11 Aubigny-sur-Nère

Cher Aubigny-sur-Nère Lieu de départ : Route d’Oizon – 1er bâtiment à droite vers le CRJS Randonnée pédestre

Départs :

– 6h :31.5km

– 6h30 : 23km

– 7h30 19km

– 8h : 12km

– 8h30 : 9km Marche nordique

Départ

– 8h30 : 12km encadré par un animateur breveté de la FFRandonnée. Les associations Aubigny Cyclo Marche VTT et Marche Nordique vous convient à la 39ème randonnée de la Nère. +33 6 07 77 62 95 Randonnée

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Route d'Oizon Aubigny-sur-Nère Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

39ème randonnée de la Nère Aubigny-sur-Nère 2022-12-11 was last modified: by 39ème randonnée de la Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 11 décembre 2022 Aubigny-sur-Nère cher Route d'Oizon Aubigny-sur-Nère Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE

Aubigny-sur-Nère Cher