39ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Saturnin-de-Lucian, 10 octobre 2021, Saint-Saturnin-de-Lucian.

39ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE 2021-10-10 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-10 16:00:00 16:00:00

Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault Saint-Saturnin-de-Lucian

5 EUR La trente-neuvième édition de la Fête Départementale de la Randonnée Pédestre organisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault propose, avec le concours de la commune de Saint Saturnin de Lucian, de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et de son Office de Tourisme, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, 4 circuits de différents niveaux :

Circuit familial – les crêtes de Saint-Guiraud 8 km, 240 m D+

Départs entre 9h30 et 10h

Circuit randonneur – Entre vignes et villages – 13 km, 415 m D+

Départs entre 9h et 9h30

Circuit bon randonneur – Du canyon du Diable au roc des deux Vierges – 16,5 km, 720 m D+

Départs entre 8h et 8h30

Circuit randonneur expérimenté – Le Mont Saint Baudille par le Val Durand – 25 km, 1 005 D+

Départs entre 7h30 et 8h

Sur place un marché paysan, une animation musicale, restauration, buvette, une visite guidée du « sentier du vin et des poètes » et une tombola vous attendent.

Présentation du pass sanitaire dès 12 ans, avant remise d’un bracelet.

https://herault.ffrandonnee.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-16 par