39ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

39ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot, 19 mai 2022, Biot. 39ème Festival des Heures Musicales de Biot Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot

2022-05-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-23 23:00:00 23:00:00 Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine

Biot Alpes-Maritimes Biot Alpes-Maritimes Après deux ans d’absence, le Festival des Heures Musicales fait son grand retour à Biot, avec pas moins de huit concerts exceptionnels ! tourisme@biot.fr +33 4 93 65 78 00 Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot

dernière mise à jour : 2022-04-16 par Office de tourisme de Biot

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Biot Adresse Place de l'église Eglise Sainte Marie Madeleine Ville Biot lieuville Place de l'église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot Departement Alpes-Maritimes

Biot Biot Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biot/

39ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot 2022-05-19 was last modified: by 39ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot Biot 19 mai 2022 Alpes-Maritimes Biot

Biot Alpes-Maritimes