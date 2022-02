39ème édition du semi-marathon Bazas-Langon Langon, 6 mars 2022, Langon.

39ème édition du semi-marathon Bazas-Langon Langon

2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06

Langon Gironde Langon

13 13 EUR Semi-marathon historique de ville à ville entre la campagne Bazadaise et le vignoble du Langonnais.

Une course de légende , un parcours vallonné et atypique depuis plus de 35 ans, de la cathédrale de Bazas aux Quais de la Garonne à Langon qui serpente par les petites routes.

Une épreuve qui allie tradition et modernité avec au programme :

– 9h : randonnée pédestre de 15km sur le Cazats /Langon,

– 9h20 : courses des Vergers à Langon, pour les enfants nés entre 2011 et 2017 (500 ou 1000m),

– 9h30 : Saint-Pey-Langon, pour les enfants nés entre 2007 et 2010 (2km),

– 9h30 : une épreuve populaire de 12km sur le Coimères /Langon,

– 10h : départ du semi-marathon Bazas-Langon (21,1km). Ravitaillement en liquide prévu au 10ème kilomètre.

Pour l’ensemble des coureurs et des randonneurs, ravitaillement d’arrivée donné de façon individuelle.

+33 5 56 62 38 85

Stade Langonnais Athlétisme

Langon

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OT Sauternes Graves Landes Girondines