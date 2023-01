39ème Bourse d’échange Tarbes, 15 avril 2023, Tarbes .

39ème Bourse d’échange

2023-04-15 – 2023-04-16

Ôde aux véhicules d’antan

La traditionnelle bourse d’échange permet aux passionnés de véhicules anciens de se retrouver autour d’autos et de motos de collection, de documentations, de vente et d’exposition de véhicules de collection.

Elle est organisée par le club Classic Auto Pyrénées, qui offre l’occasion aux collectionneurs et passionnés :

– d’assouvir avec enthousiasme et passion l’amour des belles mécaniques et carrosseries

– de restaurer dans l’état d’origine tous les véhicules anciens et de collection

– d’organiser des sorties, promenades, rallyes, bourses d’échanges, expositions et manifestations

– de valoriser la ville de Tarbes, le département des Hautes-Pyrénées et toute la région Occitanie

Et cette année, les passionnés pourront tenter leur chance à la tombola pour gagner une voiture de collection !

HORAIRES

Samedi : 8h-19h

Dimanche : 9h-17h

> Restauration sur place (buvette ou restaurant)

+33 9 72 11 00 30 https://www.classicautopyrenees.fr/

