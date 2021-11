Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre 39ème Bourse aux cartes postales Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

39ème Bourse aux cartes postales Argenton-sur-Creuse, 13 novembre 2021, Argenton-sur-Creuse. 39ème Bourse aux cartes postales Argenton-sur-Creuse

2021-11-13 – 2021-11-14

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre EUR 39ème Bourse aux cartes postales organisé par le Club Philatélique et Cartophile d’ Argenton-sur-Creuse. Exposition sur le thème du sport, édition d’ une carte postale commémorative ( tirage à 1 000 exemplaires), édition d’ un timbre de la bourse. Buvette et restauration sur place. 39ème Bourse aux cartes postales. +33 6 83 16 16 13 39ème Bourse aux cartes postales organisé par le Club Philatélique et Cartophile d’ Argenton-sur-Creuse. Exposition sur le thème du sport, édition d’ une carte postale commémorative ( tirage à 1 000 exemplaires), édition d’ un timbre de la bourse. Buvette et restauration sur place. ©Club philathélique Argenton

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse