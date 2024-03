39e Salon du Livre Jeunesse Val de Lire Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Beaugency, vendredi 5 avril 2024.

39e Salon du Livre Jeunesse Val de Lire Le 39e Salon du Livre Jeunesse Val de Lire se tiendra du 5 au 7 avril à Beaugency et ses communes alentours. 5 – 7 avril Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T09:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Au programme du 39e Salon du Livre Jeunesse Val de Lire :

– 22 auteurs viendront à la rencontre de classes. Le temps du week-end, ils rencontreront un public familial et professionnel autour de séances de dédicaces et d’ateliers plastiques

– 6 libraires seront présents

– 12 expositions d’auteurs invités investiront le territoire

– Des intervenants professionnels feront découvrir les métiers du livre

– Des associations sensibiliseront autour de leurs actions citoyennes.

– 12 spectacles de qualité sont programmés dans Beaugency et les communes alentours.

– Une journée professionnelle est organisée en amont, le mercredi 13 mars 2024

Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz Avenue des Hauts de 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « association@valdelire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 75 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://valdelire.fr/ »}]

jeune public littérature jeunesse

Régis Lejonc