Exposition « Les femmes dans la création musicale du Moyen-Age à aujourd'hui »

Limoges,Haute-Vienne

Du 16 octobre au 15 novembre à la faculté de Lettres et des Sciences Humaines à Limoges,

Cette exposition vous propose un parcours qui remet en perspective historique la place des femmes dans la création musicale. Grâce aux archives de la Sacem, elle est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les créatrices souvent oubliées, dont les œuvres retrouvent peu à peu leur place dans l’histoire de la musique.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-10-16 fin : 2023-11-15

39E Rue Camille Guérin Faculté des Lettres et SH

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From October 16 to November 15 at the Faculté de Lettres et des Sciences Humaines in Limoges,

This exhibition puts the place of women in musical creation into historical perspective. Thanks to the Sacem archives, it is also an opportunity to honor the often-forgotten female creators whose works are gradually regaining their place in the history of music.

Further information is available on the website (link).

Del 16 de octubre al 15 de noviembre en la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de Limoges,

Esta exposición es un recorrido que pone en perspectiva histórica el lugar de la mujer en la creación musical. Gracias a los archivos de la Sacem, es también la ocasión de rendir homenaje a las compositoras, a menudo olvidadas, cuyas obras recuperan poco a poco su lugar en la historia de la música.

Más información en el sitio web (enlace).

Vom 16. Oktober bis zum 15. November in der Fakultät für Geisteswissenschaften und Literatur in Limoges,

Diese Ausstellung bietet Ihnen einen Rundgang, der die Stellung der Frauen im Musikschaffen in eine historische Perspektive rückt. Dank der Archive der Sacem bietet sie auch die Gelegenheit, die oft vergessenen Schöpferinnen zu ehren, deren Werke nach und nach ihren Platz in der Musikgeschichte wiederfinden.

Weitere Informationen auf der Website (Link).

