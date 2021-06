Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère 39e Festival du Périgord noir, A family affair Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-Vézère

39e Festival du Périgord noir, A family affair Saint-Léon-sur-Vézère, 19 août 2021-19 août 2021, Saint-Léon-sur-Vézère. 39e Festival du Périgord noir, A family affair 2021-08-19 – 2021-08-19

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne A family affair

Edgar Moreau, violoncelle

Raphaëlle Moreau, violon

David Moreau, violon

Jérémie Moreau, piano

Une fratrie de grands talents qui invite à découvrir des pièces de répertoire peu jouées (Dvořák, Korngold).

La suite pour deux violons et piano (main gauche seulement) de Korngold, fut écrite pour le pianiste Paul Wittengstein qui avait perdu son bras droit lors de la Première Guerre Mondiale. A family affair

+33 5 53 51 61 61

