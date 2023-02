39e Expo Habitat Waldighoffen, 3 mars 2023, Waldighofen Waldighofen.

39e Expo Habitat Waldighoffen

rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

2023-03-03 – 2023-03-04

300 exposants, 10 000 m² de surface et 30 000 visiteurs attendus sur 4 jours : le salon Expo-Habitat à Waldighoffen est l’un de plus gros salons du bâtiment en Alsace.

Un salon professionnel dédié au bâtiment

Porté par le GBS depuis ses débuts, le salon Expo-Habitat regroupe des entreprises du bâtiment autour de 4 grands corps de métiers : la construction, le décor, l’ameublement et le paysagisme.

Dès l’origine, le salon Expo-Habitat se distingue sur plusieurs points :

• 75% de la surface du salon est dédiée aux entreprises du bâtiment : il s’agit bien d’un salon sérieux et ciblé vers les besoins des visiteurs. Le dernier quart est consacré à la restauration, possible à toute heure (traiteur, sandwiches, plats chauds, pour tous les goûts et toutes les bourses).

• Les entreprises sont sélectionnées : elles possèdent les assurances et garanties liées à leur profession et sont inscrites au Registre des Métiers et des Sociétés.

• Le salon privilégie les entreprises qui fournissent et installent : des artisans qui maîtrisent l’ensemble de la chaine pour un service professionnel.

• Fort de son succès, le salon Expo-Habitat accueille des entreprises du Sundgau et de toute de l’Alsace, mais aussi des démonstrateurs parisiens, marseillais…

Vous aurez peut-être la chance de repartir avec l’un des nombreux lots mis en jeu

Enfin, sachez également que le bénéfice réalisé sur les entrées du salon Expo-Habitat de Waldighoffen sera reversé à l’APEI Sud Alsace .

Du gros œuvre à la décoration d’intérieur, le salon Expo Habitat rassemble près de 300 exposants du bâtiment sur 10 000 m². Restauration sur place à toute heure.

