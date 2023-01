39e Edition de LA PRESQU’ILIENNE Crozon Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Finistère Accompagnés de nos bénévoles, nous poursuivrons ce rendez-vous sportif incontournable avec nos circuits qui ont été modifiés de façon à vous faire mieux connaitre les facettes de notre presqu’ile. Venez découvrir ou redécouvrir nos circuits de la pointe Côté Sud et Ouest, un des sites majeurs de la Presqu’île de Crozon avec des étendues de landes couvertes d’ajoncs et de bruyères…le cap de la Chèvre et la Pointe de Dinan offrent un panorama à couper le souffle ! Avec ses airs de plage méditerranéenne et ses pins maritimes, la crique sauvage de l’île vierge aussi appelée pointe de Saint Hernot, est bien L’ENDROIT INSOLITE QUI VOUS SURPRENDRA en Bretagne. Venez découvrir ce joyau de la nature sous toutes ses coutures … à l’arrivée, la récompense est de taille ! Tous les départs seront donnés à partir du parking de la MAISON des MINERAUX de St Hernot sur la commune de Crozon-Morgat en presqu’île de Crozon. Trail de 26 km – Heure de départ : 09H00 D+614

Course Nature 12 km – Heure de départ : 10H00 D+243

Randonnées Pédestre Loisir 9 et 13 km – Heure de départ : 09H15 (Nouveaux Circuits, épreuves sans classement) Animations Enfants (épreuves sans classement) https://www.klikego.com/inscription/39e-edition-de-la-presquilienne-2023/course-a-pied-running/1485325915060-5?tab=-1 Crozon

