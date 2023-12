Château de la Gaude – Brunch du Nouvel An 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence, 1 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 11:30:00

fin : 2024-01-01 14:00:00

Pour bien commencer votre année 2024, venez prendre le temps de profiter de ce premier jour de l’année dans un cadre d’exception !.

Le Chef Matthieu Dupuis Baumal et ses équipes vous préparent un brunch pour commencer l’année dignement sous le signe de la gastronomie. Un buffet vous accueillera avec de nombreuses surprises, nous vous en dévoilons quelques unes :



Entrées froides

● Déclinaison de Tarama (oursin, caviar, cabillaud)

● Cœur de Saumon et blinis sauce aigrelette

● Assortiment d’huîtres de Camargue et crevettes

● Terrine de Foie gras en strate

● Œufs mimosa à la truffe

● Club sandwich volaille de Bresse

● Salade végan et vinaigrette exotique

● Soupe de betterave au poivre de Timut

● Assortiment de Sushis



Plats froids

● Rosbeef aïoli et caviar

● Cabillaud Bellevue

● Pâté en croûte

● Fromage et charcuterie

● Céleri rémoulade à la truffe



Cooking Show

● Risotto de coquillettes à la truffe dans sa meule de parmesan

● Dim sum de Black Angus

● La traditionnelle Blanquette de veau, jarret et petits légumes

● Brouillade d’œufs



Desserts

● Cakes (Citron – Banana Bread – Carott Cake)

● Riz au lait, zeste orange, confiture de lait

● Tarte aux fruits de saison (tarte fine aux pommes Bourdalou), citron meringuée

● Crème caramel

● Île flottante

● Salade de fruits de saison

● Bûches et galettes

● Cookies.



Nous vous attendons pour partager ce beau moment avec vous et commencer l’année sous les meilleures auspices !

EUR.

3959 route des Pinchinats Château de la Gaude

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence