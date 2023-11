Château de la Gaude – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Profitez de la féerie des fêtes de fin d’année au Château de la Gaude. Profitez d’un menu spécial pour le diner du réveillon, proposé par le Chef étoilé Matthieu Dupuis Baumal, dans les 4 restaurants.

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

3959 route des Pinchinats Château de la Gaude

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy the enchantment of the festive season at Château de la Gaude. Enjoy a special menu for New Year’s Eve dinner, proposed by Michelin-starred Chef Matthieu Dupuis Baumal, in the 4 restaurants

Disfrute del encanto de las fiestas en el Château de la Gaude. Disfrute de un menú especial para la cena de Nochevieja, propuesto por el Chef Matthieu Dupuis Baumal, galardonado con una estrella Michelin, en nuestros 4 restaurantes

Genießen Sie den Zauber der Weihnachtsfeiertage im Château de la Gaude. Genießen Sie ein spezielles Menü für das Silvesterdinner, das von Sternekoch Matthieu Dupuis Baumal in den 4 Restaurants angeboten wird

