Château de la Gaude – Dîner de Noël 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence, 24 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Château de la Gaude fête Noël avec vous et vous propose un menu pour votre diner de Noël très spécial, élaboré par notre chef étoilé Matthieu Dupuis Baumal.

2023-12-24 19:00:00 fin : 2023-12-24 . EUR.

3959 route des Pinchinats Château de la Gaude

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Château de la Gaude celebrates Christmas with you and offers you a very special Christmas dinner menu, created by our Michelin-starred chef Matthieu Dupuis Baumal

El Château de la Gaude celebra la Navidad con usted y le ofrece un menú muy especial para su cena de Navidad, creado por nuestro chef Matthieu Dupuis Baumal, galardonado con una estrella Michelin

Das Château de la Gaude feiert Weihnachten mit Ihnen und bietet Ihnen ein ganz besonderes Menü für Ihr Weihnachtsdinner an, das von unserem Sternekoch Matthieu Dupuis Baumal zusammengestellt wurde

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence