Soirée Haute Fréquence 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

A l’instar, de notre Festival de la Gastronomie, artistes et chefs se réunissent dans un lieu d’exception pour vous faire vivre un moment incontournable. Rendez-vous pour une soirée sous haute fréquence !.

2023-12-07 19:30:00 fin : 2023-12-08 02:00:00. EUR.

3959 route des Pinchinats Kaiseki / Château de la Gaude

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Just like our Festival de la Gastronomie, artists and chefs come together in an exceptional venue to bring you an unforgettable experience. We look forward to a high-frequency evening!

Al igual que en nuestro Festival de la Gastronomía, artistas y chefs se reúnen en un lugar excepcional para ofrecerle una experiencia inolvidable. ¡Esperamos verle allí para disfrutar de una velada de altura!

Wie bei unserem Festival de la Gastronomie treffen sich Künstler und Köche an einem außergewöhnlichen Ort, um Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Freuen Sie sich auf einen Abend mit hoher Frequenz!

