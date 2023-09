Soirée O-Tsukimi 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

En l’honneur de l’arrivée de l’automne aura lieu une soirée O-Tsukimi au Château de la Gaude..

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

3959 route des Pinchinats Château de la Gaude

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In honor of the arrival of autumn, an O-Tsukimi evening will be held at Château de la Gaude.

Para celebrar la llegada del otoño, se celebrará una velada O-Tsukimi en el Château de la Gaude.

Zu Ehren der Ankunft des Herbstes findet ein O-Tsukimi-Abend im Château de la Gaude statt.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence