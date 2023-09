Exposition de peinture « Fioretti & Uccellacci e Uccellini » 395, rue Notre-Dame La Bastide-Clairence, 4 septembre 2023, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence,Pyrénées-Atlantiques

Les artistes sont Tanguy Samzun, Kerian Samzun, et Gauvain Samzun.

« Fioretti » relate des épisodes de la vie de saint François d’Assise et « Uccellaci e Uccellini » est un film de Pier Paolo Pasolini. Pourquoi ne pas rêver d’une réconciliation entre le marxisme engagé de Pasolini et la passion de Saint François d’Assise ? Il y a tellement de points communs entre eux, comment défendre les passereaux et lutter contre les faucons. Des passereaux unis qui feraient fuir les faucons… Quel beau rêve !.

2023-09-04 fin : 2023-10-29 . .

395, rue Notre-Dame Maison Lombart

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The artists are Tanguy Samzun, Kerian Samzun, and Gauvain Samzun.

« Fioretti » recounts episodes from the life of St. Francis of Assisi, and « Uccellaci e Uccellini » is a film by Pier Paolo Pasolini. Why not dream of a reconciliation between Pasolini’s committed Marxism and the passion of Saint Francis of Assisi? There’s so much in common between them: how to defend the sparrows and fight the hawks. United sparrows to scare off the hawks? What a beautiful dream!

Los artistas son Tanguy Samzun, Kerian Samzun y Gauvain Samzun.

« Fioretti » narra episodios de la vida de San Francisco de Asís y « Uccellaci e Uccellini » es una película de Pier Paolo Pasolini. ¿Por qué no soñar con una reconciliación entre el marxismo comprometido de Pasolini y la pasión de San Francisco de Asís? Hay tanto en común entre ellos, como defender a los gorriones y combatir a los halcones. ¿Gorriones unidos para ahuyentar a los halcones? ¡Qué hermoso sueño!

Die Künstler sind Tanguy Samzun, Kerian Samzun und Gauvain Samzun.

« Fioretti » erzählt Episoden aus dem Leben des Heiligen Franziskus von Assisi und « Uccellaci e Uccellini » ist ein Film von Pier Paolo Pasolini. Warum sollten wir nicht von einer Versöhnung zwischen Pasolinis engagiertem Marxismus und der Leidenschaft des Heiligen Franz von Assisi träumen? Es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, wie man die Sperlinge verteidigt und gegen die Falken kämpft. Vereinte Spatzen, die die Falken vertreiben? Was für ein schöner Traum!

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme Pays Basque