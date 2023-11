COURS DE DANSE LINDY HOP, SALSA, SOLO JAZZ 395 Route de Pointis Miramont-de-Comminges, 26 novembre 2023, Miramont-de-Comminges.

Miramont-de-Comminges,Haute-Garonne

Venez danser et apprendre avec nous le Lindy-Hop et/ou la salsa, dans une bonne et chaleureuse ambiance !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

395 Route de Pointis SALLE BOUGEZBOUGEZ

Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie



Come dance and learn Lindy-Hop and/or salsa with us, in a warm and friendly atmosphere!

Ven a aprender Lindy Hop y/o Salsa con nosotros, en un ambiente cálido y acogedor

Tanzen Sie und lernen Sie mit uns Lindy-Hop und/oder Salsa, in einer guten und herzlichen Atmosphäre!

