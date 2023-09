Coupe du monde de rugby 395 RN96 – Le Jas de Bassas Fuveau, 8 septembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

La Cave du Chef vous propose d’assister à la retransmission de certains matchs de rugby en terrasse!.

2023-09-08 21:00:00 fin : 2023-09-08 . .

395 RN96 – Le Jas de Bassas Centre commercial de l’Europe

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Cave du Chef invites you to watch some rugby matches on the terrace!

La Cave du Chef le invita a ver algunos partidos de rugby en la terraza

Der Cave du Chef bietet Ihnen die Möglichkeit, die Übertragung von Rugbyspielen auf der Terrasse zu verfolgen!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Fuveau