Concert chez l’habitant 395 Chemin de Lacar Bouère Port-de-Lanne, 23 septembre 2023, Port-de-Lanne.

Port-de-Lanne,Landes

Pascal Mary est un auteur-compositeur-interprète qui a déjà produit cinq albums depuis plus de quinze ans ; Il se produit aux quatre coins de la France en Europe aussi.

Sur scène, il nous fait découvrir ses textes tour à tour drôles ou mélancoliques, écrits dans une langue ciselée..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

395 Chemin de Lacar Bouère

Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pascal Mary is a singer-songwriter who has already produced five albums over the past fifteen years, performing all over France and Europe.

On stage, he brings us his witty or melancholy lyrics, written in a chiselled language.

Pascal Mary es un cantautor que ha producido cinco álbumes en los últimos quince años, actuando por toda Francia y Europa.

Sobre el escenario, nos trae sus letras, que van de lo divertido a lo melancólico, y están escritas con un lenguaje cincelado.

Pascal Mary ist ein Singer-Songwriter, der in den letzten fünfzehn Jahren fünf Alben produziert hat und in ganz Frankreich und Europa auftritt.

Auf der Bühne zeigt er uns seine Texte, die abwechselnd lustig oder melancholisch sind und in einer fein ziselierten Sprache geschrieben sind.

