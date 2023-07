Guinguette Paysanne de Solaia 395 ch de Vailleu Menglon, 14 juillet 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

La guinguette de Solaia vous accueille dans un cadre exceptionnel pour vous faire partager musique, théâtre et gastronomie..

395 ch de Vailleu Ecolieu Solaia

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La guinguette de Solaia welcomes you in an exceptional setting to share music, theater and gastronomy.

La guinguette de Solaia le da la bienvenida a un marco excepcional para la música, el teatro y la gastronomía.

Das Guinguette de Solaia empfängt Sie in einem außergewöhnlichen Rahmen, um mit Ihnen Musik, Theater und Gastronomie zu teilen.

Mise à jour le 2023-07-14