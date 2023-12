Noël à La Ferme aux Crocodiles 395 Allée de Beauplan Pierrelatte, 23 décembre 2023 07:00, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Pour les vacances, notre Réserve Tropicale se pare aux couleurs de Noël !

Tentée par une virée sous les tropiques ? À la Ferme aux Crocodiles, l’hiver est doux et l’aventure au rendez-vous !

De nombreuses animations rythmeront les vacances..

2023-12-23 fin : 2023-01-07 . EUR.

395 Allée de Beauplan La Ferme aux Crocodiles

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the vacations, our Réserve Tropicale is decked out in Christmas colors!

Fancy a trip to the tropics? At La Ferme aux Crocodiles, winter is mild and adventure is just around the corner!

Numerous activities will punctuate the vacations.

Para las fiestas, nuestra Réserve Tropicale se engalana con los colores de la Navidad

¿Te apetece un viaje a los trópicos? En La Ferme aux Crocodiles, el invierno es suave y la aventura está a la vuelta de la esquina

Hay mucho que hacer durante las vacaciones.

Für die Feiertage schmückt sich unser Tropenreservat mit weihnachtlichen Farben!

Lust auf einen Ausflug in die Tropen? Auf der Krokodilfarm ist der Winter mild und das Abenteuer groß!

Die Ferien werden von zahlreichen Animationen begleitet.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence