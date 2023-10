Visite guidée 395 Allée de Beauplan Pierrelatte, 24 octobre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Visite guidée proposée par la Ferme aux Crocodiles à l’occasion d’Halloween. Rendez-vous à l’île aux Pythons. Visite limitée à 15 personnes. Prestation en vente uniquement sur le site internet de la Ferme aux Crocodiles..

2023-10-24 10:45:00 fin : 2023-10-24 . .

395 Allée de Beauplan La Ferme aux Crocodiles

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour proposed by the Ferme aux Crocodiles on the occasion of Halloween. Meet at Python Island. Tour limited to 15 people. On sale only on the Ferme aux Crocodiles website.

Visita guiada a la Granja de Cocodrilos para Halloween. Encuentro en la Isla Pitón. Visita limitada a 15 personas. A la venta únicamente en el sitio web de la Ferme aux Crocodiles.

Von der Krokodilfarm anlässlich von Halloween angebotene Führung. Treffpunkt: auf der Python-Insel. Besichtigung auf 15 Personen beschränkt. Verkauf nur über die Website der Ferme aux Crocodiles.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence