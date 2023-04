Les nuits des étoiles avec Copernic 3948 Route de Corréo – La Haute Corréo, 11 août 2023, La Roche-des-Arnauds.

L’association Copernic vous propose trois soirées d’observation aux télescopes.

Observation du Soleil en après-midi de 15h à 17h et une observation nocturne en soirée à partir de 21h avec de nombreux et grands télescopes

Restauration sur place à confirmer.

2023-08-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-13 23:59:00. .

3948 Route de Corréo – La Haute Corréo Association Copernic-observatoire

La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Copernicus association proposes three evenings of observation with telescopes.

Observation of the Sun in the afternoon from 3pm to 5pm and a night observation in the evening from 9pm with many large telescopes

Catering on site to be confirmed

La asociación Copérnico propone tres veladas de observación con telescopios.

Observación del Sol por la tarde de 15h a 17h y una observación nocturna por la noche a partir de las 21h con numerosos telescopios de gran tamaño

Catering in situ por confirmar

Der Verein Copernicus bietet Ihnen drei Beobachtungsabende mit Teleskopen an.

Sonnenbeobachtung am Nachmittag von 15:00 bis 17:00 Uhr und eine nächtliche Beobachtung am Abend ab 21:00 Uhr mit zahlreichen und großen Teleskopen

Verpflegung vor Ort wird noch bestätigt

