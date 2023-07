Tour de France 39110 Bracon Bracon Catégories d’Évènement: Bracon

Jura Tour de France 39110 Bracon Bracon, 21 juillet 2023, Bracon. Tour de France Vendredi 21 juillet, 11h00 39110 Bracon La MSA Franche-Comté participe et soutient le tour de France à l’occasion de son passage dans le Jura. Une belle occasion pour aller à la rencontre de ses ressortissants en prodiguant des conseils sur la prévention du risque solaire et sur les bienfaits de la pratique d’un sport. 39110 Bracon bracon Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 PRP Prévention santé Détails Catégories d’Évènement: Bracon, Jura Autres Lieu 39110 Bracon Adresse bracon Ville Bracon Departement Jura Lieu Ville 39110 Bracon Bracon

39110 Bracon Bracon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bracon/