Noël enchanté, au stade nautique 390 Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Animation Noël au Stade Nautique de La Teste-de-Buch : Le père Noël sera là pour vous faire passer un moment inoubliable et enchanteur.

Stand de crêpes, structure gonflable et distribution de chocolat !

Venez profiter de la Magie de Noel !

Entrée libre.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 18:00:00. .

390 Rue Gilbert Moga Stade Nautique – Fosse de Plongée

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas entertainment at the Stade Nautique in La Teste-de-Buch: Santa Claus will be there to make sure you have an unforgettable and enchanting time.

Pancake stand, inflatable structure and chocolate distribution!

Come and enjoy the magic of Christmas!

Free admission

Animación navideña en el Stade Nautique de La Teste-de-Buch: Papá Noel estará allí para hacerle pasar un rato inolvidable y encantador.

Puesto de tortitas, estructura hinchable y reparto de chocolate

¡Venga a disfrutar de la magia de la Navidad!

Entrada gratuita

Weihnachtsanimation im Stade Nautique von La Teste-de-Buch: Der Weihnachtsmann wird da sein, um Ihnen einen unvergesslichen und zauberhaften Moment zu bereiten.

Crêpes-Stand, Hüpfburg und Verteilung von Schokolade!

Kommen Sie und genießen Sie den Zauber von Noel!

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-27 par OT La Teste-de-Buch