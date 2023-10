DÉCOUVERTE EN FAMILLE AU MOYEN-ÂGE AU MUSÉE HENRI PRADES 390, route de Pérols Lattes, 20 janvier 2024, Lattes.

Lattes,Hérault

Avec l’association « Les Chevaliers des l’Ordre des 4 vents », venez découvrir un camps médiéval, ainsi que diverses animations et démonstrations autours des activités médiévales, présentées de façon pédagogique, amusante et interactive..

2024-01-20 14:00:00 fin : 2024-01-20 18:00:00. .

390, route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie



With the association « Les Chevaliers des l’Ordre des 4 vents », come and discover a medieval camp, as well as various animations and demonstrations of medieval activities, presented in an educational, amusing and interactive way.

Con la asociación « Les Chevaliers des l’Ordre des 4 vents », venga a descubrir un campamento medieval, así como diversas actividades y demostraciones en torno a las actividades medievales, presentadas de forma didáctica, lúdica e interactiva.

Entdecken Sie mit dem Verein « Les Chevaliers des l’Ordre des 4 vents » ein mittelalterliches Lager sowie verschiedene Animationen und Vorführungen rund um die mittelalterlichen Aktivitäten, die auf pädagogische, unterhaltsame und interaktive Weise präsentiert werden.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT MONTPELLIER