EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN « FAIRE FLEURIR LE SALON » DE TIPHAINE CALMETTES 390, route de Pérols Lattes, 9 décembre 2023 07:00, Lattes.

Lattes,Hérault

« Faire fleurir le salon » de Tiphaine Calmettes, une exposition d’art contemporain en dialogue avec la collection permanente du site archéologique Lattara-musée Henri Prades, du 9 décembre 2023 au 13 mai 2024..

2023-12-09 fin : 2024-05-13 . EUR.

390, route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie



« Faire fleurir le salon » by Tiphaine Calmettes, a contemporary art exhibition in dialogue with the permanent collection of the Lattara-musée Henri Prades archaeological site, from December 9, 2023 to May 13, 2024.

« Faire fleurir le salon » de Tiphaine Calmettes, exposición de arte contemporáneo en diálogo con la colección permanente del sitio arqueológico Lattara-musée Henri Prades, del 9 de diciembre de 2023 al 13 de mayo de 2024.

« Faire fleurir le salon » von Tiphaine Calmettes, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Dialog mit der ständigen Sammlung der archäologischen Stätte Lattara-musée Henri Prades, vom 9. Dezember 2023 bis zum 13. Mai 2024.

