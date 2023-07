VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « SEPTIMANIE. LANGUEDOC ET ROUSSILLON DE L’ANTIQUITÉ AU MOYEN ÂGE » 390, route de Pérols Lattes, 6 juillet 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

La nouvelle exposition « Septimanie. Languedoc et Roussillon de l’Antiquité au Moyen Âge » sera présentée du 17 juin 2023 jusqu’au 5 février 2024 au Site archéologique Lattara-musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole..

2023-07-06 10:00:00 fin : 2023-07-06 11:15:00. EUR.

390, route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie



The new exhibition « Septimanie. Languedoc and Roussillon from Antiquity to the Middle Ages » will be presented from June 17, 2023 to February 5, 2024 at the Site archéologique Lattara-musée Henri Prades of Montpellier Méditerranée Métropole.

La nueva exposición « Septimanie. Languedoc y Rosellón de la Antigüedad a la Edad Media » podrá visitarse del 17 de junio de 2023 al 5 de febrero de 2024 en el Site archéologique Lattara-musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole.

Die neue Ausstellung « Septimanien. Languedoc et Roussillon de l’Antiquité au Moyen Âge » wird vom 17. Juni 2023 bis zum 5. Februar 2024 in der Site archéologique Lattara-musée Henri Prades von Montpellier Méditerranée Métropole zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT MONTPELLIER