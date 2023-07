VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA ET DE LA MAISON GAULOISE 390, route de Pérols Lattes, 3 juillet 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Laissez-vous guider dans la cité antique de Lattara pour en découvrir les vestiges.

Vous explorerez également une reconstitution d’une maison gauloise en terre crue..

2023-07-03 10:00:00 fin : 2023-07-03 11:15:00. EUR.

390, route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Let yourself be guided through the ancient city of Lattara to discover its remains.

You’ll also explore a reconstruction of a Gallic mud house.

Déjese guiar por la antigua ciudad de Lattara para descubrir sus vestigios.

También explorarás la reconstrucción de una casa de barro gala.

Lassen Sie sich durch die antike Stadt Lattara führen, um ihre Überreste zu entdecken.

Außerdem erkunden Sie die Rekonstruktion eines gallischen Hauses aus Lehm.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT MONTPELLIER