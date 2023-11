Projet vibration #2 : « Eclat’ » 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône, 19 novembre 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Une ôde à la vie. Chorégraphie d’une légende des temps modernes. 35 artistes sur scènes pour rêver l’utopie ! Traverser les apparences, établir des liens, se faire croire que tout est possible le temps d’une traversée chorégraphique….

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . .

390 route de Marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An ode to life. Choreography by a modern-day legend. 35 artists on stage to dream utopia! Go beyond appearances, make connections, make yourself believe that anything is possible for the duration of a choreographic journey…

Una oda a la vida. Coreografía de una leyenda moderna. 35 artistas en escena para soñar con la utopía Vaya más allá de las apariencias, establezca conexiones, hágase creer que todo es posible durante un viaje coreográfico…

Eine Ode an das Leben. Choreographie einer modernen Legende. 35 Künstler auf der Bühne, um die Utopie zu träumen! Den Schein durchbrechen, Verbindungen herstellen, sich gegenseitig glauben lassen, dass alles möglich ist, während einer choreografischen Reise…

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme