Sorbet-Ciné : Mia et le Migou 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 26 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père..

2023-07-26 16:30:00 fin : 2023-07-26 . EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mia is a little girl of barely ten. Alerted by a premonition, she decides to leave her native village somewhere in South America in search of her father.

Mia es una niña de apenas diez años. Alertada por una premonición, decide abandonar su pueblo natal en algún lugar de Sudamérica para buscar a su padre.

Mia ist ein knapp zehnjähriges Mädchen. Durch eine Vorahnung alarmiert, beschließt sie, ihr Heimatdorf irgendwo in Südamerika zu verlassen und sich auf die Suche nach ihrem Vater zu begeben.

