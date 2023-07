Atelier : Dans la peau d’un astronaute – 10 à 12 ans 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 25 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Immersion immédiate dans le mode de l’aérospatiale avec Thomas Pesquet, le 10ème astronaute à être parti dans l’espace à bord de l’ISS..

2023-07-25 10:30:00 fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in the world of aerospace with Thomas Pesquet, the 10th astronaut to go into space aboard the ISS.

Sumérjase en el mundo aeroespacial de la mano de Thomas Pesquet, el décimo astronauta que viaja al espacio a bordo de la ISS.

Tauchen Sie mit Thomas Pesquet, dem 10. Astronauten, der an Bord der ISS ins Weltall geflogen ist, sofort in die Welt der Raumfahrt ein.

Mise à jour le 2023-07-16 par Valence Romans Tourisme