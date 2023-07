Visite insolite : « Ouvrières » 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 20 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Au cours d’une déambulation, venez découvrir des femmes remarquables mais trop souvent oubliées. Les guides conférenciers et les comédiennes vous plongeront dans le quotidien des ouvrières d’hier et d’aujourd’hui, dans leurs luttes et leur solidarité….

2023-07-20 20:00:00 fin : 2023-07-20 21:00:00. EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take a stroll and discover remarkable women who are all too often forgotten. Our tour guides and actors will plunge you into the daily lives of women workers, past and present, their struggles and their solidarity…

Dé un paseo y descubra a mujeres extraordinarias que con demasiada frecuencia caen en el olvido. Los guías turísticos y los actores le adentrarán en la vida cotidiana de las trabajadoras, pasadas y presentes, sus luchas y su solidaridad….

Entdecken Sie bei einem Spaziergang bemerkenswerte, aber allzu oft vergessene Frauen. Die Fremdenführer und Schauspielerinnen lassen Sie in den Alltag der Arbeiterinnen von gestern und heute eintauchen, in ihre Kämpfe und ihre Solidarität…

Mise à jour le 2023-07-16 par Valence Romans Tourisme