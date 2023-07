Sorbet-ciné : Vanille 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 19 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !.

2023-07-19 16:30:00 fin : 2023-07-19 . EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Vanille, a little Parisian girl freshly arrived in Guadeloupe, plunges into an adventure tinged with mystery, as she encounters colorful characters and a magical flower.

a vacation that promises to be full of twists and turns!

Vanille, una niña parisina recién llegada a Guadalupe, se sumerge en una aventura teñida de misterio, donde conoce a personajes pintorescos y a una flor mágica.

unas vacaciones que prometen estar llenas de giros y sorpresas

Vanille, eine kleine Pariserin, die gerade auf Guadeloupe gelandet ist, stürzt sich in ein geheimnisvolles Abenteuer, in dem sie malerischen Figuren und einer magischen Blume begegnet.

das sind Ferien, die viel Abwechslung versprechen!

Mise à jour le 2023-07-16 par Valence Romans Tourisme