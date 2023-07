Atelier : bulle de savon, bulle de savoirs 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 18 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Tour le monde connait la bulle de savon ronde. Élégante et irisée, elle nous éclate à coup sûr ! Mais qui connait la bulle carrée ?.

2023-07-18 10:30:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone knows the round soap bubble. Elegant and iridescent, they’re sure to make a splash! But who’s heard of the square soap bubble?

Todo el mundo conoce la pompa de jabón redonda. Elegantes e iridiscentes, atraen todas las miradas Pero, ¿quién ha oído hablar de la pompa de jabón cuadrada?

Jeder kennt die runde Seifenblase. Sie ist elegant und schillernd und bringt uns garantiert zum Strahlen! Aber wer kennt schon die eckige Seifenblase?

Mise à jour le 2023-07-16 par Valence Romans Tourisme