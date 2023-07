Atelier : Archéozoologie – 5 à 7 ans 390, route de marmans Étoile-sur-Rhône, 18 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Qu’est-ce que l’archéologie ?

Parents et enfants découvriront les animaux d’hier et d’aujourd’hui, leur régime alimentaire et leur squelette ! Ils réaliseront ensemble des fouilles archéologiques pour découvrir de vrais ossements.

Émerveillement assuré !.

2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-18 15:30:00. EUR.

390, route de marmans Les Clévos, Cité des savoirs

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is archaeology?

Parents and children will discover the animals of yesterday and today, their diet and their skeletons! Together, they’ll carry out archaeological digs to uncover real bones.

You’ll be amazed!

¿Qué es la arqueología?

Padres e hijos descubrirán los animales de ayer y de hoy, su alimentación y sus esqueletos Juntos harán una excavación arqueológica para descubrir huesos de verdad.

¡El asombro está garantizado!

Was ist Archäologie?

Eltern und Kinder lernen die Tiere von früher und heute, ihre Ernährung und ihre Skelette kennen! Gemeinsam führen sie archäologische Ausgrabungen durch, um echte Knochen zu entdecken.

Staunen garantiert!

