Foire aux romans 390 Grande Rue Épannes, 1 juillet 2023, Épannes.

Épannes,Deux-Sèvres

L’association Soleil du Marais organise, samedi 1 er et dimanche 2 juillet 2023, une foire aux romans à la salle Marcel-Brelay.

La recette des 20 000 livres exposés financera un projet de développement au Burkina Faso.

Samedi 1 er juillet : 15h-20h

Dimanche 2 juillet : 9h-18h.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 18:00:00. .

390 Grande Rue

Épannes 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Saturday July 1 and Sunday July 2, 2023, the Soleil du Marais association is organizing a novel fair at the Salle Marcel-Brelay.

Proceeds from the 20,000 books on display will finance a development project in Burkina Faso.

Saturday, July 1: 3pm-8pm

Sunday, July 2: 9am-6pm

El sábado 1 y el domingo 2 de julio de 2023, la asociación Soleil du Marais organiza una novedosa feria en la Salle Marcel-Brelay.

La recaudación de los 20.000 libros expuestos se destinará a financiar un proyecto de desarrollo en Burkina Faso.

Sábado 1 de julio: de 15.00 a 20.00 horas

Domingo 2 de julio: de 9.00 a 18.00 h

Der Verein Soleil du Marais veranstaltet am Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. Juli 2023 eine Romanmesse in der Marcel-Brelay-Halle.

Mit dem Erlös der 20.000 ausgestellten Bücher soll ein Entwicklungsprojekt in Burkina Faso finanziert werden.

Samstag, 1. Juli: 15-20 Uhr

Sonntag, 2. Juli: 9-18 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin