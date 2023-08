Exposition Collective 390 Grand Rue La Motte-Chalancon, 29 octobre 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

30 artistes du village et de la vallée exposent chacun deux de leurs créations..

2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

390 Grand Rue Ancienne Poste – Le Posterlou

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



30 artists from the village and valley each exhibit two of their creations.

30 artistas del pueblo y del valle expondrán cada uno dos de sus creaciones.

30 Künstler aus dem Dorf und dem Tal stellen jeweils zwei ihrer Kreationen aus.

