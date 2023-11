Le réveillon de la Saint Sylvestre 39 Rue Quintefol Loches, 31 décembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Le George vous invite à une soirée festive, gourmande et dansante pour la Saint Sylvestre avec Dj Ludo..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 35 EUR.

39 Rue Quintefol

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Le George invites you to a festive, gourmet and dance-filled New Year’s Eve party with Dj Ludo.

The George le invita a una velada festiva de comida y baile para Nochevieja con Dj Ludo.

Das George lädt Sie zu einem festlichen, kulinarischen und tänzerischen Silvesterabend mit Dj Ludo ein.

Mise à jour le 2023-11-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire