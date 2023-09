Festival Musicauna – Luna Silva & the Wonder # Musique Latino – Kàn # Pop-Rock 39 Rue Marcel Hugot Coulanges-la-Vineuse Catégories d’Évènement: COULANGES LA VINEUSE

Yonne Festival Musicauna – Luna Silva & the Wonder # Musique Latino – Kàn # Pop-Rock 39 Rue Marcel Hugot Coulanges-la-Vineuse, 7 octobre 2023, Coulanges-la-Vineuse. Coulanges-la-Vineuse,Yonne .

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

39 Rue Marcel Hugot Salle polyvalente

Coulanges-la-Vineuse 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-21 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: COULANGES LA VINEUSE, Yonne Autres Lieu 39 Rue Marcel Hugot Adresse 39 Rue Marcel Hugot Salle polyvalente Ville Coulanges-la-Vineuse Departement Yonne Lieu Ville 39 Rue Marcel Hugot Coulanges-la-Vineuse latitude longitude 47.69991;3.57868

39 Rue Marcel Hugot Coulanges-la-Vineuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-la-vineuse/