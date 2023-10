THE DAY AFTER TOMORROW 39 rue Général Dejean Castelnaudary, 24 novembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Venez assister au spectacle de danse « The day after tomorrow » par la compagnie Emmanuel Grivet le vendredi 24 novembre 2023 à 20h30 au théâtre des 3 Ponts à Castelnaudary !

Une toute jeune création qui réunit Heike Schuster et Emmanuel Grivet. Nous avons presque la primeur de sa sortie. C’est en tout cas la première en France. Elle met en jeu des relations multiples de deux personnages dans leur quotidien, que ce soit des objets ou des états d’âmes, de désir, d’élan. La rencontre passée ou rêvée, la complicité ou l’indifférence… autant de situations, tour à tour de proximité ou de distance, d’attente ou de convergence, qui résument la « Rencontre ». Se produit-elle dans un même espace ? dans un même temps ? dans la même intention ?.

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

39 rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Come and see the dance show « The day after tomorrow » by the Emmanuel Grivet company on Friday, November 24, 2023 at 8:30 pm at the Théâtre des 3 Ponts in Castelnaudary!

A new creation by Heike Schuster and Emmanuel Grivet. We’ve almost got the scoop on its release. In any case, it’s the first in France. It brings into play the multiple relationships of two characters in their daily lives, be they objects or states of mind, desire or impulse. Past or dream encounters, complicity or indifference… so many situations, in turn of proximity or distance, expectation or convergence, that sum up the « Rencontre ». Does it occur in the same space? in the same time? with the same intention?

Venga a ver el espectáculo de danza « Pasado mañana » de la compañía Emmanuel Grivet el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 20:30 h en el Théâtre des 3 Ponts de Castelnaudary

Una nueva creación de Heike Schuster y Emmanuel Grivet. Casi tenemos la primicia de su estreno. En cualquier caso, es el primero en Francia. Pone en juego las múltiples relaciones de dos personajes en su vida cotidiana, ya sean objetos o estados de ánimo, deseo o pulsión. Encuentros pasados o soñados, complicidad o indiferencia… tantas situaciones, a su vez de proximidad o de distancia, de expectativa o de convergencia, que resumen el « Encuentro ». ¿Se produce en el mismo espacio? ¿en el mismo tiempo? ¿con la misma intención?

Besuchen Sie die Tanzaufführung « The day after tomorrow » der Kompanie Emmanuel Grivet am Freitag, den 24. November 2023 um 20:30 Uhr im Théâtre des 3 Ponts in Castelnaudary!

Eine ganz junge Kreation, die Heike Schuster und Emmanuel Grivet zusammenbringt. Wir haben fast die Premiere seiner Veröffentlichung. Es ist auf jeden Fall die Premiere in Frankreich. Sie bringt die vielfältigen Beziehungen zweier Personen in ihrem Alltag ins Spiel, seien es Gegenstände oder Seelenzustände, Verlangen, Elan. Die vergangene oder geträumte Begegnung, die Komplizenschaft oder die Gleichgültigkeit… so viele Situationen, abwechselnd aus Nähe oder Distanz, Erwartung oder Konvergenz, die die « Begegnung » zusammenfassen. Findet sie im gleichen Raum, in der gleichen Zeit, in der gleichen Absicht statt?

Mise à jour le 2023-10-24 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois