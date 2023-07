Cet évènement est passé Mardi informel de La Générale 39 rue Gassendi Paris Catégorie d’Évènement: Paris Mardi informel de La Générale 39 rue Gassendi Paris, 4 juillet 2023, Paris. Mardi informel de La Générale 4 juillet – 29 août, les mardis 39 rue Gassendi Entrée libre Les Mardis Informels de La Générale (MIG) sont une série de séminaires transdisciplinaires, à la croisée de l’art et de la science, où sont discutés des grands enjeux de société en lien avec la technologie, le numérique, l’économie, la finance, l’énergie, l’alimentation, l’extractivisme et le colonialisme (ressources agricoles, minières, sous-marines, …) le biologique, l’imaginaire technopositiviste (spatial, metaverse, biotech, transhumanisme,…), les nouveaux régimes écologiques (climat, biodiversité). Chaque semaine, un.e intervenante.e est invité.e. 39 rue Gassendi 39 rue gassendi Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagenerale.fr/fr/projet/mardi-informel-de-la-generale-33543 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:00:00+02:00 – 2023-07-04T22:00:00+02:00

2023-08-29T19:00:00+02:00 – 2023-08-29T22:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu 39 rue Gassendi Adresse 39 rue gassendi Ville Paris Lieu Ville 39 rue Gassendi Paris

39 rue Gassendi Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/