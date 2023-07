Cet évènement est passé Héros-limite, Ciné club 39 rue Gassendi Paris Catégorie d’Évènement: Paris Héros-limite, Ciné club 39 rue Gassendi Paris, 1 juillet 2023, Paris. Héros-limite, Ciné club Samedi 1 juillet, 19h00 39 rue Gassendi Entrée Libre « Héros-limite » est le ciné-club de La Générale. À chaque nouveau rendez-vous, il propose un double-programme associant de grandes œuvres du 20ᵉ siècle avec des films contemporains.

Le cinéma, le vrai, reste occulté par le système de surproduction audio-visuelle globale.

« Héros-limite » affronte ce maléfice avec désinvolture en provoquant des associations paradoxales.

En jetant le trouble sur les catégories, il reste fidèle à son devoir d’impertinence.

C’est l’esprit d’escalier et les caprices de circonstance qui dictent ses choix, pour autant qu’ils éveillent inspiration et soif de découverte. 39 rue Gassendi 39 rue gassendi Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagenerale.fr/fr/projet/heros-limite-20-cine-club »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu 39 rue Gassendi Adresse 39 rue gassendi Ville Paris Lieu Ville 39 rue Gassendi Paris

39 rue Gassendi Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/