Open studio radio 39 rue Gassendi Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Open studio radio 1 juillet et 5 août 39 rue Gassendi Entrée libre

Tous les premiers samedis du mois, la radio ∏-Node ouvre son studio-atelier à La Générale ! Au PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI : les pratiques de la transmission, du streaming et de la radio : constructions de ∏boxes, tests d’applications et de logiciels, fabrications d’antennes ou de studios nomades, échanges de procédés et partages de pratiques, découvertes collectives d’outils, etc. Au PROGRAMME DE LA SOIRÉE : des interventions sur les ondes de la radio, concerts et performances, micros ouverts ou plateaux, mais aussi diffusions de documentaires ou projections de films.

39 rue Gassendi 39 rue gassendi Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T18:00:00+02:00