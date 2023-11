Café Occitan chez Claudette 39 Rue Foussal Beaumontois en Périgord, 11 décembre 2023, Beaumontois en Périgord.

Beaumontois en Périgord,Dordogne

Venez découvrir la langue occitane au Restaurant « Chez Claudette » (à partir de 18h30), rue Foussal à Beaumont-du-Périgord. Un échange intergénérationnel très enrichissant : lectures, chants, anecdotes et bien d’autres activités au programme..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

39 Rue Foussal Restaurant Chez Claudette

Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Occitan language at the Restaurant « Chez Claudette » (from 6:30 pm), rue Foussal in Beaumont-du-Périgord. A very enriching intergenerational exchange: readings, songs, anecdotes and many other activities on the program.

Venga a descubrir la lengua occitana en el restaurante « Chez Claudette » (a partir de las 18.30 h), rue Foussal en Beaumont-du-Périgord. Un intercambio intergeneracional muy enriquecedor: lecturas, canciones, anécdotas y muchas otras actividades en el programa.

Entdecken Sie die okzitanische Sprache im Restaurant « Chez Claudette » (ab 18:30 Uhr), rue Foussal in Beaumont-du-Périgord. Ein sehr bereichernder Austausch zwischen den Generationen: Lesungen, Gesang, Anekdoten und viele andere Aktivitäten stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides