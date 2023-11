Journée du Shiatsu 39 Rue Edouard Branly Crest, 19 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Ateliers découverte du Shiatsu:

Initiation aux gestes du Shiatsu, mini-séance, retrouver sa connexion à soi et à plus grand (réservation conseillée)

Repas Bento (réservation obligatoire avant le 14/11).

2023-11-19 09:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

39 Rue Edouard Branly Espace Hanabi

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shiatsu discovery workshops:

Initiation to Shiatsu gestures, mini-session, rediscovering your connection to yourself and to the greater self (reservation recommended)

Bento meal (reservation required before 14/11)

Talleres de descubrimiento del Shiatsu:

Introducción a los gestos de Shiatsu, minisesión, redescubrimiento de la conexión con uno mismo y con lo más grande (se recomienda reservar)

Comida Bento (imprescindible reservar antes del 14/11)

Workshops zur Entdeckung von Shiatsu:

Einführung in die Shiatsu-Gesten, Minisitzung, die Verbindung zu sich selbst und zum Größeren wiederfinden (Reservierung empfohlen)

Bento-Mahlzeit (Reservierung vor dem 14.11. erforderlich)

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans