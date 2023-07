CONCERT – SWING-KLEZMER 39 rue du Rabbin Elie Bloch Metz, 3 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Concert Swing -Klezmer, par le quintet Amsallem

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Dimanche 2023-09-03 17:30:00 fin : 2023-09-03 18:30:00. 0 EUR.

39 rue du Rabbin Elie Bloch

Metz 57000 Moselle Grand Est



Swing-Klezmer concert, by the Amsallem quintet

With financial support from the European Union, Ministère de la Culture, Région Grand Est, Département de la Moselle, Ville de Metz, Ville de Montigny les Metz, Consistoire israélite de la Moselle, Communauté israélite de Metz, Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG, and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Concierto Swing-Klezmer, a cargo del quinteto Amsallem

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región de Grand Est, el Departamento de Moselle, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío de Moselle, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

Swing -Klezmer-Konzert, von dem Quintett Amsallem

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereine AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

Mise à jour le 2023-07-19 par AGENCE INSPIRE METZ