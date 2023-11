ATELIER COSMÉTIQUE 39 Rue du Prieuré Vouillé-les-Marais, 2 décembre 2023, Vouillé-les-Marais.

Vouillé-les-Marais,Vendée

Venez participer à un atelier pour apprendre à fabriquer soi-même des cosmétiques..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

39 Rue du Prieuré

Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



Come and take part in a workshop to learn how to make your own cosmetics.

Participa en un taller para aprender a fabricar tus propios cosméticos.

Nehmen Sie an einem Workshop teil, in dem Sie lernen, wie Sie selbst Kosmetika herstellen können.

Mise à jour le 2023-11-22 par Vendée Expansion