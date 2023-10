Fête de la Saint Nicolas 39 rue du général Dufieux Lapoutroie, 2 décembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Un moment authentique et festif dans une ambiance conviviale, chaleureuse mais aussi musicale avec la présence du St Nicolas et du Père Fouettard..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

39 rue du général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



An authentic, festive moment in a warm, friendly atmosphere, with music and the presence of St Nicolas and Père Fouettard.

Una auténtica fiesta en un ambiente cálido y acogedor, con música de San Nicolás y Père Fouettard.

Ein authentischer und festlicher Moment in einer freundlichen, herzlichen, aber auch musikalischen Atmosphäre mit der Anwesenheit von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg